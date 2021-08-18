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Giriş Tarihi: 19.8.2021 05:27

Kadıköy’de korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti

Kadıköy’de Uzunçayır Metrobüs Durağı girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, reklam tabelasını devirdikten sonra park halindeki iki otomobile çarptı. Korkunç kazada sürücü Gökhan A. Hayatını kaybetti.

Kaza, 03.45 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs Durağı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'ndan Kartal istikametine gitmekte olan Gökhan A.'nın kullandığı 34 ZH 4311 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrobüs durağı girişindeki reklam tabelasına çarptı. Tabelayı deviren otomobil park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Gökhan A. İle arkadaşı Berkant Özer, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gökhan A. Kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OTOMOBİLLER OTOPARKA ÇEKİLDİ

Polis ekipleri, olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen üç otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kadıköy’de korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti
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