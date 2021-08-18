Kadıköy’de korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti

Kaza, 03.45 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs Durağı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'ndan Kartal istikametine gitmekte olan Gökhan A.'nın kullandığı 34 ZH 4311 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrobüs durağı girişindeki reklam tabelasına çarptı. Tabelayı deviren otomobil park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Gökhan A. İle arkadaşı Berkant Özer, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gökhan A. Kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



OTOMOBİLLER OTOPARKA ÇEKİLDİ



Polis ekipleri, olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen üç otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.