Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karaman’da inşaattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.8.2021 12:23

Karaman’da inşaattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Karaman’da inşaattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Karaman'da bir bankanın inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybedip 3. kattan düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi Uğur Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Karaman ili Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

2 yıl önce Trabzon'dan Karaman'a inşaatlarda çalışmak üzere giden evli ve 3 çocuk babası Uğur Koç(35), bir bankaya ait inşaatın 3. katında çalışırken bir anda dengesini kaybederek kafa üstü zemine düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Uğur Koç, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Uğur Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden inşaat işçisi Uğur Koç'un cenazesi memleketi Trabzon'a gönderileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman’da inşaattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA