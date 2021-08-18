Karaman’da inşaattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Olay, dün öğlen saatlerinde Karaman ili Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

2 yıl önce Trabzon'dan Karaman'a inşaatlarda çalışmak üzere giden evli ve 3 çocuk babası Uğur Koç(35), bir bankaya ait inşaatın 3. katında çalışırken bir anda dengesini kaybederek kafa üstü zemine düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Uğur Koç, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Uğur Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden inşaat işçisi Uğur Koç'un cenazesi memleketi Trabzon'a gönderileceği öğrenildi.