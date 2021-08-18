Kastamonu Bozkurt’tan yeni görüntüler ortaya çıktı! Korku dolu anlar kamerada

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu.

Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı | Video