Kayıp üniversite öğrencisi ormanda ölü bulundu

Eskişehir
'de, 9 gündür kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün (22), Kanlıpınar Göleti yakınlarındaki ormanda cansız bedeni bulundu. Odunpazarı
ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan Afyon Kocatepe Üniversitesi
Elektrik- Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Salih Güngör'den, 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Göngör'ün yakınları, emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE, AKUT
ve çeşitli kuruluşların arama-kurtarma ekipleri, Güngör'ün cep telefonunun en son sinyal verdiği yer olan Eskişehir-Ankara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanı ile çevresinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını devam ettiren İl Jandarma Komutanlığı
'na bağlı Asayiş Komando Bölüğü Timi, dün sabah Kanlıpınar Göleti yakınlarındaki ormanda Göngör'ün cesedine ulaştı. Salih Güngör'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.