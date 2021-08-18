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Giriş Tarihi: 18.8.2021 07:01 Son Güncelleme: 18.8.2021 07:02

Kayseri'de gençlerin partisi ölümle bitti: 16 yaşındaki İkranur'un acı sonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de gençlerin partisi ölümle bitti: 16 yaşındaki İkranur’un acı sonu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde İkranur Türksoy (16) ile B.A (17) ve bir arkadaşları eğlenmek için O.Ç.'nin evinde buluştu. Evde parti yapan 4 genç bir süre alkol alıp eğlendi. Bu sırada B.A. pompalı tüfekle İkranur Türksoy'u başından vurdu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Türksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'de evde parti yapan 4 gencin eğlencesi kanlı bitti. 17 yaşındaki B.A., 16 yaşındaki İkranur Türksoy'u pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Polis, olaydan sonra firar eden B.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca ev sahibi O.Ç. ve gece partisine katılan bir kız daha gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından İkranur Türksoy'un cesedi otopsi için İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'KAZAYLA ATEŞ ALDI'

Cinayet şüphelisi B.A. emniyetteki sorgusunda pompalı tüfeği eline alıp oynadığı sırada tüfeğin ateş aldığını ve İkranur'u kazara vurduğunu söyledi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken B.A. ile O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A'nın başka suçlardan da dosyalarının olduğu öğrenildi.

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Kayseri'de gençlerin partisi ölümle bitti: 16 yaşındaki İkranur'un acı sonu
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