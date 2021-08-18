Kerbela anma töreninde evrensel aşure matem merasimi düzenlendi

Yoğunluk dolayısıyla salona giremeyenler etkinliği dışarıda kurulan dev ekrandan takip etti. Protokol konuşmalarının ardından Zeynebiye Tiyatro Ekibi, Kerbela'da yaşananların anlatıldığı anma gösteri sahneledi. Yaklaşık bir saat süren gösteriyi izleyenlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Pandemi kuralları içerisinde düzenlenen evrensel aşure matem merasimi bir kez daha Halkalıda büyük katılımla düzenlenmiş oldu.