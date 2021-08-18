Kerbela nerede? Kerbela olayı nedir, ne zaman oldu?

İslam aleminin en hüzünlü olaylarından biri olarak da anılan Kerbela Olayı, Irak'taki Kerbela'da gerçekleşmiştir. Müslüman halk, bu olayı anmak ve şehitleri yad etmek adına her Muharrem ayında bir anma düzeni törenler. Matem ayı olarak da bilinen Kerbela Olayı'nın gerçekleşme tarihi 10 Ekim 680'dir. Kerbela Olayı, Müslüman aleminin dinmeyen yarası olarak her sene anılmaya devam etmektedir.

KERBELA OLAYI NEDİR?

Hz. Muhammed'in 632 senesinde vefatından sonra Müslüman aleminin en büyük sorularından biri Müslüman halkın ve İslam Devleti'nin başına kimin geçeceği olmuştur. Müslüman halkın bir kısmı Ebu Bekir'in halife olmasını kabul etmiş; böylece Müslümanların başına Ebu Bekir geçmiştir. Ebu Bekir'in vefatından sonra 2. Halife olan Ömer bin Hattab, daha sonra 3. Halife olan Osman bin Affan ve en son olarak 4. Halife olan Ali bin Ebu Talib halifeliğe ve İslam Devleti'nin başına geçmiştir.

3. halife olan Hz. Osman, 656 senesinde bazı asiler tarafından öldürülmüştür. Hz. Osman'ın ölümünün ardından ise halifelik makamına geçen Hz. Ali'den Hz. Osman'ın intikamını alması istenmiştir. Hz. Ali ise ortalığın bir intikam almak isteyen Hz. Osman'ın amca oğlu Muaviye'den ortalığın bir süre yatışmasını beklemesini rica etmiştir. Bu tavır üzerine Hz. Osman'ın soyundan gelen Muaviye, Talha, Zübeyr ve Aişe; Hz. Ali'ye darılmıştır.

Hz. Osman'ın intikamının alınmaması üzerine Zübeyr ve Talha bir ordu toplamıştır. Toplanan bu orduyu gören Hz. Ali ise bu olayı bir isyan olarak kabul etmiş; daha sonra iki tarafın askerlerinin sözlü tartışmaları savaşa dönüşmüştür. Yapılan bu savaşta sahabe olan Talha ve Zübeyr hayatlarını kaybetmiş; Hz. Aişe ise Hz. Ali tarafından Medine'ye gönderilmiştir.

İslam alemi arasında çıkan bu ikilik üzerine Hz. Ali'nin hilafetini tanımadığını; amca oğlu olan Hz. Osman'ın intikamını almadığını söyleyen Muaviye ise kendi hilafetini ilan etmiştir. Bu ilandan sonra İslam Devleti; Hz. Ali ile Muaviye arasında iki parçaya ayrılmıştır.

Hz. Ali, Muaviye'nin hilafetini ilan etmesinden sonra 5 sene daha halifelik yapabilmiş ancak 661 senesinde tam sabah namazını kıldığı esnada canice bir suikaste uğrayarak şehit edilmiştir. Hariciler'den Abd'ûr – Rahmân İbn – i Mûlcem tarafından Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra Muvaiye, 20 yıl daha İslam Devleti'nin iktidarında kalmıştır.

Muaviye bu iktidar sürecinde hâlâ hayattayken, müslüman halktan oğlu Yezid'e biat etmelerini istemiştir. Ancak kendi destekçileri ve Hicaz ahalisi dahil olmak üzere kimse Muaviye'nin oğlu Yezid'e biat etmemiştir. Bu durumun sebebi olarak ise Hasan ile yapılan antlaşmayı göstermişlerdir. Yezid, yine de 680 yılında Muaviye'nin ölümünden sonra tahta geçmiştir.