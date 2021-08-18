‘Kiralık ev arıyoruz’ yalanıyla ticari taksiyle gezerek hırsızlık yapmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kilitli olmayan kapı dillerinin düşürülerek, evlerden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Polis, iki gün önce Kırıkkale'den Konya'ya geldiği tespit edilen bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı.







Otomobilin bulunduğu parkta oturan ekipler, bir süre sonra iki kadını otomobile bineceği sırada gözaltına aldı. Aralarında araç şoförü A.D (64) ile kadın şüpheliler Z.O (39) ve D.G (22) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.





Yapılan soruşturmada kadın şüphelilerin Konya'ya geldikten sonra dikkat çekmemek için ticari taksiyle gezdikleri, girdikleri binalarda 'Kiralık daire arıyoruz' dedikleri, kilitli olamayan kapıların dillerini düşürerek evlere girip ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

KOLYEDEKİ İSİM VE TARİH SAYESİNDE SAHİBİNE ULAŞILDI

Şüphelilerden ele geçirilen 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasının sahiplerine ulaşmaya çalışan polis, bir kolyenin ucundaki kalp içerisine yazılmış isimler ve tarihten yola çıkarak, evlendirme dairesine başvurdu. Tarihten yola çıkarak çifte ulaşan polis, evlerinden hırsızlık yapıldığını henüz fark etmemiş olan aileye ziynet eşyalarını teslim etti.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kovid-19 testi pozitif çıkan araç şoförü A.D ise karantinaya alındı.