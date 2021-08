Kız Kulesi’ne nasıl gidilir? Kız Kulesi nerede, hangi semtte?

Tarihi olarak ülkemiz için büyük bir değer olan Kız Kulesi, konum olarak da çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Her sene yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Kız Kulesi internette en çok aratılan bölgelerden birisi olmakla birlikte tarihi nedeniyle pek çok efsanenin de ana konusu olmuştur. Yapılan araştırmalara göre Kız Kulesi'nin üzerine kurulu olduğu adacık Asya kıtasından kopmuştur.

KIZ KULESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Tarihi olarak İstanbul'un en önemli yerlerinden birisi olan Kız Kulesi, İstanbul'un simgesi olan yerler arasındadır. Efsanevi pek çok hikayesi de olan Kız Kulesi'nin tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Tarih içinde gerek askeri gerekse de başka alanlarda pek çok farklı görev ile kullanılmış olan Kız Kulesi günümüzde turistik amaçla varlığını sürdürmektedir. İstanbul'u ziyarete gelen pek çok yerli ve yabancı turist Kız Kulesi'ni görmeden şehri terk etmemektedir.

Kız Kulesi'ne gitmek için Üsküdar Alacak kullanılmaktadır. Üsküdar Alacak'ın yanında Kabataş üzerinden ulaşım da mümkündür. Üsküdar Salacak – Kız Kulesi arasında her gün sefer vardır ve seferler 9:15'te başlamaktadır. Üsküdar Salacaktan kalkan seferler akşam 18:30'a kadar devam ederken 15 dakikada bir sefer bulunmaktadır. Kabataş üzerinden de her gün sefer olmasına rağmen hafta sonu ve hafta içi sefer saatleri arasında farklılıklar vardır. Kabataş – Kız Kulesi seferleri hafta içi 12:00 ile 18:00 saatleri arasında iken hafta sonu sefer başlangıç saatleri 10:00'dır. Kabataş'tan kalkan seferler haftanın her günü saatte bir kez olacak şekilde kalkmaktadır.

KIZ KULESİ NEREDE?

Kız Kulesi İstanbul ilinin en güzel noktalarından birinde yer almaktadır. İstanbul Boğazında yer alan Kız Kulesi hangi semtte sorusuna Üsküdar olarak cevap vermek mümkündür. Üsküdar Alasacak mevkiinde bulunan Kız Kulesi, İstanbul'un birçok noktasında da görülmektedir.

KIZ KULESİ'NE METRO İLE NASIL GİDİLİR?

Kız Kulesi'ne rahat bir şekilde gitmek için yapılacak en iyi şeylerden birisi Üsküdar'a ulaşmaktır. Üsküdar'a trafik olmadan toplu taşıma ile ulaşmanın yolu ise M5 numaralı metroya binmekten geçmektedir. M5 numaralı metro Üsküdar – Çekmeköy metro hattıdır. Bu metro hattına binilip Üsküdar durağında inildikten sonra Salacak'tan kalkan teknelere binebilmek için beş dakika yürümek yeterlidir.