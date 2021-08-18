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Giriş Tarihi: 18.8.2021 09:05 Son Güncelleme: 18.8.2021 09:05

Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden alınır, nasıl iptal edilir? Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden alınır, nasıl iptal edilir? Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Ülkemizde vatandaşların tercihlerine göre; Sinovac ya da Biontech aşısı uygulanıyor. E-Devlet, MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden gerçekleştirilebilen aşı randevusu alma işlemleri aynı zamanda telefonla ya da SMS ile de alınabiliyor. Öte yandan gelen son bilgilere göre; 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne de aşı hakkı tanımlanmıştı. Peki; koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden alınır ve nasıl iptal edilir?

"Aşı randevusu nasıl alınır ve nereden?" sorusunun yanıtı hakkında güncel araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Biontech ya da Sinovac aşıları, vatandaşların tercihlerine göre uygulanmaya devam edilirken süreç boyunca "Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden alınır ve nasıl iptal edilir?" sorularının yanıtları da araştırılıyor. Peki; koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte yanıtı!

TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir.

E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ

1.Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

2.Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

3.Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

4."Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

5."Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

6.Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden alınır, nasıl iptal edilir? Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
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