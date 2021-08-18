Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden alınır, nasıl iptal edilir? Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

"Aşı randevusu nasıl alınır ve nereden?" sorusunun yanıtı hakkında güncel araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Biontech ya da Sinovac aşıları, vatandaşların tercihlerine göre uygulanmaya devam edilirken süreç boyunca "Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden alınır ve nasıl iptal edilir?" sorularının yanıtları da araştırılıyor. Peki; koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte yanıtı!