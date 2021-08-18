Kuzeninin vurduğu 16 yaşındaki Ebru hayata tutunamadı

Samsun'da 41 yaşındaki kuzeni tarafından kendisiyle evlenmek istemediği gerekçesiyle vurulan 16 yaşındaki Ebru Aslantürk 2 gündür süren yaşam savaşında yenik düştü.
İkamet ettikleri İstanbul'dan fındık sezonunu geçirmek üzere memleketleri Samsun'un Terme ilçesinr bağlı Emiryusuf Mahallesi'ne annesi Hacer Aslantürk ile birlikte gelen Ebru Aslantürk, 41 yaşındaki kuzeni Erkan Aslantürk tarafından vurulmuştu.
NE OLMUŞTU:
önceki akşam saat 21.00 sularında yengesi Hacer Aslantürk'ün evine giden Erkan Aslantürk, daha önce de birkaç kez söylediği gibi 16 yaşındaki kuzeni Ebru ile evlenmek istediğini söyledi.
Yenge Aslantürk ise; akraba olduklarını ve Ebru'nun çok küçük olduğunu, evlenme yaşının gelmediğini söyledi. Bunun üzerine yanında getirdiği tabancayı belinden çıkartan Erkan Aslantürk, önce yengesi Hacer Aslantürk'e sonra da kuzeni Ebru Aslantürk'e ateş açtı. 52 yaşındaki yenge Hacer Aslantürk olay yerinde hayatını kaybetti. Ebru Aslantürk ise ambulansla Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.