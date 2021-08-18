Kuzeninin vurduğu 16 yaşındaki Ebru hayata tutunamadı

Yenge Aslantürk ise; akraba olduklarını ve Ebru'nun çok küçük olduğunu, evlenme yaşının gelmediğini söyledi. Bunun üzerine yanında getirdiği tabancayı belinden çıkartan Erkan Aslantürk, önce yengesi Hacer Aslantürk'e sonra da kuzeni Ebru Aslantürk'e ateş açtı. 52 yaşındaki yenge Hacer Aslantürk olay yerinde hayatını kaybetti. Ebru Aslantürk ise ambulansla Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.