Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi’ne toplu ulaşım ile nasıl gidilir? Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi nerede?

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'nin tarihi 18. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. İsmini de müzenin sahibi ve dünyaca ünlü balmumu heykeltıraşı Madame Tussaud'dan almaktadır. Madame Tussauds, Fransız Devrimi'nden sonra geçimini sağlamak için açtığı sergide hayata geçirdiği heykeller ile kısa sürede ün kazandı. Madame Tussauds, 1850 yılında hayatını kaybetti ancak ismi ile ün kazanan balmumu heykeli müzeleri başta Hollanda'nın Amsterdam şehri olmak üzere pek çok kıtada farklı ülkelerde açılmaya başladı.

MADAME TUSSAUDS BALMUMU HEYKEL MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul'da bulunan ve dünyadaki 21 Madame Tussauds Balmumu Heykeli Müzesi, Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Dünya tarihine imza atan kişilerin heykellerinin yanı sıra Türk sanatçılarının da heykellerinin bulunduğu Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'ne ulaşım ise son derece basittir. Taksim ve Beyoğlu'na giden tüm İETT otobüslerinin yanı sıra Taksim metrosu da müzeye ulaşım için kullanılabilir.

MADAME TUSSAUDS BALMUMU HEYKEL MÜZESİ NEREDE?

Madame Tussauds Balmumu Heykeli Müzesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer almaktadır. Grand Pera Alışveriş Merkezi'nin içinde yer almaktadır.

MADAME TUSSAUDS BALMUMU HEYKEL MÜZESİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Madame Tussauds Balmumu Heykeli Müzesi'nin güncel ziyaret bilgilerine resmi internet sitesinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak balmumu heykeli müzesi ziyaretleri sabah 10:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında ziyaretçi kabul etmektedir. Hafta sonu da Madame Tussauds Balmumu Heykeli Müzesi hafta sonları da ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır.

MADAME TUSSAUDS BALMUMU HEYKEL MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Madame Tussauds Balmumu Heykeli Müzesi giriş ücreti kapıda ve online olarak farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunulmaktadır. Müze girişi için ödemeniz gereken ücret ise 62 TL'dir. Kapı girişinden bilet aldığınız takdirde ödeyeceğiniz ücret yüzde 20 daha fazla olacaktır. Bu yüzden online site üzerinden bilet alımı yapabilirsiniz.

MADAME TUSSAUDS BALMUMU HEYKEL MÜZESİ'NDE KİMLER VAR?

Madame Tussauds Balmumu Heykeli müzesinde müzik bölümünde Rihanna, Lady Gaga, Madonna, Zeki Müren, Barış Manço, Mazhar Fuat Özkan birebir orijinal kıyafet ve görüntüleriyle sergilenirken; Bilim ve Kültür bölümünde Steve Jobs, Leonardo Da Vinci, Mozart, Yaşar Kemal, Albert Einsten; Spor bölümünde Maria Sharapova, Messi, Nadal, Arda Turan, Neymar; VIP Part bölümünde Brad Pitt, Kıvanç Tatlıtuğ, Julia Roberts, Beren Saat; Tarih ve Liderler bölümünde Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Mustafa Kemal Atatürk; Sinema bölümünde Marilyn Monroe, Steven Spielberg ve Audrey Hepburn heykelleri sergilenmektedir.

MADAME TUSSAUDS BALMUMU HEYKEL MÜZESİ'NDE NELER SERGİLENİR?

İstanbul'da bulunan balmumu heykeli müzesinde çeşitli bölümler bulunmaktadır. Hem yerli hem de yabancı ünlü isimlerin birebir heykellerinin sergilendiği müzede 6 farklı bölüm bulunuyor. Bilim, sanat, kültür, spor, sinema ve müzik bölümlerinde VIP Par adı verilen ünlülerin heykelleri de müzede ilgiyle karşılanıyor.