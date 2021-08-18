Marmara depreminin ardından selden de kurtuldu! “16 saat boyunca kurtarılmayı bekledik”

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi kuvvetli yağış sonrasında sulara teslim oldu. Çalıştığı fabrika sel sularıyla dolan ve arkadaşlarıyla birlikte mahsur kaldığı yerden saatler sonra kurtarılan Dilek Başpınar'ın (38), 17 Ağustos'ta gerçekleşen Marmara depremini yaşadığı ve enkaz altından çıkarıldığı ortaya çıktı.
Selin vurduğu Bozkurt'ta kızı Defne Kafadar (15) ile birlikte yaşayan Dilek Başpınar, sel felaketine çalıştığı tekstil fabrikasında yakalandı. Fabrikanın suyla dolmasıyla çatıya çıkan Başpınar ve arkadaşları, yaklaşık 16 saat sonra arama - kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Dilek Başpınar'ın, 17 Ağustos günü gerçekleşen Marmara depremini de yaşadığı ve üzerine yıkılan dolabın altından çıkarıldığı ortaya çıktı. Başpınar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
"16 SAAT BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİK"
Selin geldiği sırada yemekhanede olduklarını söyleyen Başpınar, "Öğle arasıydı ve patronumuz 'sel geliyor' dedi. Kızım evde yalnızdı, eve gitmek için kapıyı açtım ama sular bir anda içeri girmeye başladı. Hemen kapıyı kapattık. Son anda sele kapılmaktan kurtuldum. Sular ikinci kata gelmeye başlayınca çatıya çıktık. Ama o gece yağmur hiç dinmedi ve tekrar içeri girdik. 16 saat boyunca kurtarılmayı bekledik. Sabaha karşı AFAD ekipleri geldi" dedi.
"ÖLÜMÜ BEKLEDİK, BİR DAKİKA İLE HAYATTA KALDIM"
Mahsur kaldığı anlarda kızının aklına geldiğin anlatan Başpınar, "Suyun üzerinde insanlar gördüm ama kurtaramadık. Hiçbir şey yapamadık. 'Buradan çıkmayacağım' dedim artık. Aşağı gidenler, selde çığlık atanları duydukça hiçbir şey yapamıyoruz. Çok kötü bir olaydı. İnsanın hiçbir şey gözünün önüne gelmiyor. Sadece evlatları, ailesi geliyor aklına. Yüzüne baktığımız insanların vefat haberlerini aldıkça bir de burada cenaze arabalarını gördükçe hiç unutamıyorum. Küçücük erkek çocuğu gözümüzün önünden gitti yakalayamadık. Çok kötü bir olay, Allah kimseye yaşatmasın. Sel aldı götürdü insanları, hayvanları, arabaları hiçbir şey bırakmadı. 'Bina yıkılacak' diye korktuk dışarı çıkamadık. Ölümü bekledik. bir dakika ile hayatta kaldım" diye konuştu.
"YATAK ODASI DOLABI ÜZERİME YIKILDI, ORADAN ÇIKARILDIM"
Marmara depremini de yaşadığını anlatan Başpınar, şunları kaydetti:
"17 Ağustos depreminde 1 aylık evliydim. Gece bir çatırdama sesi duydum. Yatak odası dolabı üzerimize geldi. Bizi çıkardılar, bir daha da evimize giremedik. Depremden sonra parklarda yattık. Ama seldeki korku onu da geçti. Buradaki korkuyu anlatamam.
Su aldığını götürdü kimseye bir şey yapamadık. Deprem bir anlıktı ama burada ölümü bekledik saatlerce. Büyük bir fabrika olmasına rağmen her taraftan su geldi."