Marmara depreminin ardından selden de kurtuldu! “16 saat boyunca kurtarılmayı bekledik”

"ÖLÜMÜ BEKLEDİK, BİR DAKİKA İLE HAYATTA KALDIM"



Mahsur kaldığı anlarda kızının aklına geldiğin anlatan Başpınar, "Suyun üzerinde insanlar gördüm ama kurtaramadık. Hiçbir şey yapamadık. 'Buradan çıkmayacağım' dedim artık. Aşağı gidenler, selde çığlık atanları duydukça hiçbir şey yapamıyoruz. Çok kötü bir olaydı. İnsanın hiçbir şey gözünün önüne gelmiyor. Sadece evlatları, ailesi geliyor aklına. Yüzüne baktığımız insanların vefat haberlerini aldıkça bir de burada cenaze arabalarını gördükçe hiç unutamıyorum. Küçücük erkek çocuğu gözümüzün önünden gitti yakalayamadık. Çok kötü bir olay, Allah kimseye yaşatmasın. Sel aldı götürdü insanları, hayvanları, arabaları hiçbir şey bırakmadı. 'Bina yıkılacak' diye korktuk dışarı çıkamadık. Ölümü bekledik. bir dakika ile hayatta kaldım" diye konuştu.