Mısır Çarşısı’na toplu ulaşım ile nasıl gidilir? Mısır Çarşısı nerede, hangi semtte?

İstanbul için bir sembol haline gelen Mısır Çarşısı, Osmanlı Devleti padişahı IV. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından yaptırılmıştır. Asıl yapılma amacı Eminönü'ndeki Yeni Cami'ye yardım amaçlı olmuştur. Bir vakıf yeri olarak anılmaya başlamıştır. Şu anda Mısır Çarşısı İstanbul'u seven, gezip görmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin gelmek istediği yerlerinden başında yer alır. Baharatların, yöresel kıyafetlerin, geleneksel lezzetlerin var olduğu Mısır Çarşısı içerisinde yaklaşık olarak 90 tane dükkan bulunmaktadır.

MISIR ÇARŞISI'NA NASIL GİDİLİR?

Mısır çarşısı Konumu bakımından kolayca ulaşım sağlanan mekanlardan biridir. Mısır çarşısına hem kara hem deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir. Kara yolunu tercih etmek isteyen kişiler için; tramvay ve otobüs kullanımı ile kolaylıkla sağlanabilir. Mısır çarşısına tramvay ile nasıl gidilir ? sorularına yönelik açıklamamız sizlerle. Eminönü'ndeki Çiçek Pazar'ının yanında yer alan Mısır çarşına ulaşmak için Bağcılar- Kabataş tramvay hattına binerek Eminönü durağına varınca inip kısa bir yürüme mesafesinden sonra ulaşabilirsiniz. Mısır Çarşısına toplu ulaşım ile ulaşmak isteyenler için otobüs kullanımı iste şu hatlardan ibarettir. 37 E Yıldıztabya-Eminönü, EM 1 ve EM 2 Eminönü- Kulaksız, 38 E Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi Eminönü, 36 KE Karadeniz Mahallesi-Eminönü Hat numaraları olan İETT Otobüslerini kullanarak Mısır Çarşısı'na kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

MISIR ÇARŞISI NEREDE?

İstanbul Avrupa Yakasında yer alan Fatih ilçesinin Eminönü Semtinde yer alan Mısır çarşısı, Eminönü Vapur iskelesinin karşısında , Eminönü Meydanının tam yanında bulunuyor.