Mudanya’da üç ölü yunus kıyıya vurdu

Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde 3 köyün sahiline peş peşe cansız bedenleri vuran yunuslar, görenleri hayrete düşürdü. Geçen hafta Mudanya ilçe merkezinde de bir yunusun ölü bulunması, akıllara balıkçıların kaçak ağlarının yunusların ölümüne sebep olma ihtimalini getiriyor. Dün akşam saatlerinde bu kez Kumyaka, Söğütpınar ve Eğerce
sahiline vuran yetişkin ölü yunuslar, görenleri şaşırttı. Bursa'da son zamanlarda sahil kıyılarına vuran ölü yunuslar, bölge halkını tedirgin ediyor. Geçen hafta Mudanya Arnavutköy
'e vuran ve vatandaşlar tarafından insan cesedi zannedilen yunus, büyük panik yaşatmıştı. Bu kez üç sahile peş peşe cansız bedeni vuran yunusların balıkçı ağlarından öldüğü düşünülüyor. Bölge sakinleri ve çevreciler, konunun araştırılması için Bursa Valiliği
'ni göreve çağırırken, kaçak atılan balıkçı ağlarının toplatılması ve cezai yaptırım uygulanması istendi. İHA