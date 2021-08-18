Muğla’daki avcılığın yasaklandığı yerler belli oldu

Turizm cenneti Marmaris'te 29 Temmuz'da yakın tarihin en büyük felaketi başladı. Armutalan'dan yükselen alevler, kent merkezine yayıldı, turistik mahallere sıçradı. Adeta ateş çemberinde kalan doğa harikasında, kızılçam ormanları küle döndü. Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükselmeye başladı. Muğla'nın doğal güzelliğini taçlandıran ve yaban hayvanlarının yaşam alanı olan ormanlar küle döndü.

2 YIL AV YASAĞI

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım." dedi. Pakdemirli ayrıca, "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde yasaklanan 13 avlağı açıkladı. Buna göre Muğla'da, Köyceğiz Akköprü-Çayhisar Devlet Avlağı, Bodrum Mumcular Devlet Avlağı, Ören Devlet Avlağı ve Milas Karacahisar Devlet Avlağında, 2021-2022 av döneminde kara avcılığı yasaklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve düşük nem oranı etkisi altında bulunması yoğun orman yangınlarına neden olmakla birlikte av ve yaban hayatını da olumsuz etkilemiştir. Ülkemizin en önemli doğal doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı kara avcılığı kanunun 5 ve 12. Maddesi çerçevesinde 13.08.2021 tarih ve 2321105 sayılı bakanlık oluru ile orman yangınlarından yaban hayvanları ve yaşam alanları zarar gören Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Burdur illerinde ekli listede yer alan 13 avlakta 2021-2022 av döneminde kara avcılığı yasaklanmıştır" denildi.