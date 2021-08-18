Muharrem ayının 10. Günü yapılması gerekenler ve Aşure günü ibadetleri: Muharrem ayı ibadetleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ramazan orucundan sonraki en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu bildirmiş, bu ayı "Allah'ın ayı" diye ifade etmiştir. Bu ay içinde oruç tutmak, namaz kılmak, tövbe etmek ve zikir çekmek her zamankinden daha etkilidir. Bu ayın önemini kavrayan pek çok Müslüman, Muharrem ayı ibadetleri nelerdir diye araştırıyor. İşte Muharrem ayında yapılacak ibadetler ile Muharrem ayının 10. Günü yapılması gerekenler, Aşure Günü ibadetleri ve duaları

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER

Oruç:

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

Bu nedenle bu günü oruçlu geçirmek gerekir. Peygamber Efendimiz Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur diye buyurmuştur. Ancak Resul-i Ekrem (s.a.v) sadece 10 Muharrem'de oruç tutmanın mekruh olduğunu belirtmiş, Yahudilere benzememek adına 9-10 ya da 10-11 Muharrem'de oruç tutmuş, ümmetine de bunu önermiştir.