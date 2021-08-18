Muharrem ayının 10. Günü yapılması gerekenler ve Aşure günü ibadetleri: Muharrem ayı ibadetleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ramazan orucundan sonraki en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu bildirmiş, bu ayı "Allah'ın ayı" diye ifade etmiştir. Bu ay içinde oruç tutmak, namaz kılmak, tövbe etmek ve zikir çekmek her zamankinden daha etkilidir. Bu ayın önemini kavrayan pek çok Müslüman, Muharrem ayı ibadetleri nelerdir diye araştırıyor. İşte Muharrem ayında yapılacak ibadetler ile Muharrem ayının 10. Günü yapılması gerekenler, Aşure Günü ibadetleri ve duaları
MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER
Oruç:
Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)
Bu nedenle bu günü oruçlu geçirmek gerekir. Peygamber Efendimiz Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur diye buyurmuştur. Ancak Resul-i Ekrem (s.a.v) sadece 10 Muharrem'de oruç tutmanın mekruh olduğunu belirtmiş, Yahudilere benzememek adına 9-10 ya da 10-11 Muharrem'de oruç tutmuş, ümmetine de bunu önermiştir.
Namaz:
Muharrem ayına özel bir namaz yoktur. Ancak bu ay içinde ve özellikle Aşure gününde namaz kılmak çok etkilidir. Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir. Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur.
Sıla-i rahim:
Bu özel günde sıla-i rahim yapmak, yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almak önemlidir. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
İlim öğrenmek:
Ayrıca bu günleri ilim öğrenerek geçirmek bir Müslümanın yapacağı en etkili işlerdendir. Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.
Sadaka vermek:
Sadak vermek sünnettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a) Bu nedenle fakire yardım etmek, aşure yapıp ikramda bulunmak, sadaka vermek kişiye büyük sevap kazandırır.
Selam vermek:
Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
Çocukları sevindirmek:
Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur)buyuruldu. (Beyhekî)
AŞURE GÜNÜ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?
Aşure gününde kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır.
Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.
Namazdan sonra 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain." denir.
Şayet kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa, öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilir.
Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.
Bu namazdan sonra; 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa "La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azıym" denir.
MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR
Muharrem ayı boyunca kılınacak namazlardan sonra 11 defa:
La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.
11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir. Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 defa okunacaktır:
"Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm "Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l- 'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'l-'ısmete fîhi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't- tayyibîne't- tâhirine ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn."
Türkçe Anlamı:
Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh'ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsûstur.
365 defa Âyete'l-Kürsi okunacak, 1000 defa İhlas-ı şerîf okunacak, 1 def'a Zümer sûresi okunacak. Bütün bunların sonunda 1 defa: "Allâhümme yâ muhavvile'l-havli ve'l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni'l-hâl" denilecek.