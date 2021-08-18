Nevşehir’de can pazarı: SABAH kurtarma operasyonunu görüntüledi!

Nevşehir'de can pazarı! Vatandaşların kurtarma operasyonu SABAH kamerasında | Video

Bazı vatandaşlar yaşanan can pazarı karşısında gözyaşlarına tutamazken, bazı vatandaşlar ise araç içerisinde sıkışan şoförü kurtarabilmek için kamyonetin camını kırdı.