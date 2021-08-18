Nusaybin’de kafeye giren hırsızı güvenlik kamerasına böyle yakalandı

Edinilen bilgilere göre, olay sabah saat 05:15 sıralarında Nusaybin Demiryolu kenarındaki bir kafeye giren kimliği belirsiz kişi, kafenin kasasını açtı. Kasadaki 400 TL, bahşiş kutusu, 3 tablet ve bir laptop bilgisayar çalan hırsız daha sonra kafeden ayrıldı.

DURUMU POLİSE BİLDİRDİLER

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kafeden hırsızlık olduğunu fark ettikten sonra durumu polise bildirdi.

Mardin’de kafeye giren hırsız tablet, bilgisayar ve bahşiş kutusu çaldı | Video