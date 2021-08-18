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Giriş Tarihi: 18.8.2021 19:01

Nusaybin’de kafeye giren hırsızı güvenlik kamerasına böyle yakalandı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de kafeye giren hırsızı güvenlik kamerasına böyle yakalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kafeye giren hırsız tablet, bilgisayar ve bahşiş kutusunu çalan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay sabah saat 05:15 sıralarında Nusaybin Demiryolu kenarındaki bir kafeye giren kimliği belirsiz kişi, kafenin kasasını açtı. Kasadaki 400 TL, bahşiş kutusu, 3 tablet ve bir laptop bilgisayar çalan hırsız daha sonra kafeden ayrıldı.

DURUMU POLİSE BİLDİRDİLER

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kafeden hırsızlık olduğunu fark ettikten sonra durumu polise bildirdi.

Mardin’de kafeye giren hırsız tablet, bilgisayar ve bahşiş kutusu çaldı | Video

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kafede incelemelerde bulunan Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın eşgalini tespit etmeye çalışırken olay yeri inceleme ekipleri de kafede incelemelerde bulundu. Polisin soruşturması sürüyor.

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Nusaybin’de kafeye giren hırsızı güvenlik kamerasına böyle yakalandı
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