Ödüllü kahraman Negro sel bölgesinde! Ölçer Apartmanından çıkarılan ikizleri buldu





Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait 'Negro' ismindeki kadavra köpeği özel olarak yetiştiridi. Diğer kadavra köpeklerinden ayıran en önemli özelliği ise suyun içinde olan cesedin kokusunu bile alabiliyor olması.