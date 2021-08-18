Otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Gölcük İlçesi Değirmendere mevkiisinde meydana gelen trafik kazasında, Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi üzerinden seyir halinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne ve çocuğu hafif yaralandı.

ANNE VE OĞLU YARALANDI

Kaza iddialara göre şu şekilde gelişti. Servise çıkan halk otobüsü Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu caddesine çıkış yapmak isteyen Pelin S'nin idaresindeki özel otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Pelin S ile araç içerisinde bulunan oğlu Metehan S hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.