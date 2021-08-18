Panorama 1453 Tarih Müzesi’ne toplu ulaşım ile nasıl gidilir? Panorama 1453 Tarih Müzesi nerede, hangi semtte?

Panorama 1453 Tarih Müzesi, Türkiye'nin ilk panoramik müze olma özelliğine sahiptir. 3 yıl çalışmaları süren Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin açılışı ise 2008 yılında gerçekleştirilmiştir. 10 binden fazla figürün yer aldığı panoramik müzenin çalışmasında 8 çalışma yer almıştır. Topkapı semtinde yer alan bu ilgi çeken müzeyi ziyaret etmeden önce sizler için hazırladığımız yazımızda tüm detayları bulabilirsiniz.

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Panorama 1453 Tarih Müzesi, Topkapı'da bulunan Topkapı Kültür Parkı içerisinde bulunur. Müzeye tramvay, otobüs ve metro ile ulaşım sağlanmaktadır. Metrobüs ile Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne gitmek için Topkapı durağında inmelisiniz. Duraktan indikten sonra surlara doğru yer alan üst geçidi kullanarak Topkapı Kültür Parkı'na ulaşmalısınız. Burada kısa bir yürüme mesafesi ile müzeye ulaşabilirsiniz.

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ NEREDE?

Panorama 1453 Tarih Müzesi İstanbul'un Topkapı semtinde bulunan Topkapı Kültür Parkı içerisinde yer almaktadır.

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ İÇİNDE NELER VAR?

Panorama 1453 Tarih Müzesi, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethedişini panoramik bir yapı ile ziyaretçilerle buluşturuyor. Müze içerisinde bir odada fethi izleyebilirken, bir diğer odada ise mehter marşı, atların savaş alanındaki kişnemeleri, top seslerinin yer aldığı efektli bir müze deneyimi yer alıyor.

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ KAÇTA KAPANIYOR?

Panorama 1453 Tarih Müzesi hafta içi ve hafta sonu ziyaretçi kabul etmektedir. Ziyaret saatleri ise 08:00 ile 17:00 arasında yapılmaktadır.

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ

Panorama 1453 Tarih Müzesi giriş ücreti öğrencilere, öğretmenlere ve askeri personellere 3 TL olarak belirlenmiştir. Bunun dışındaki ziyaretçilere tam bilet ücreti 7.5 TL'dir. Müzekart uygulamasının geçmediği Panorama 1453 Tarih Müzesi yabancı ziyaretçilerden bilet ücreti olarak 15 TL talep etmektedir.

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ'NE TRAMVAY İLE NASIL GİDİLİR?

Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne tramvay ile ulaşım oldukça basittir. Burada Topkapı Durağı'nda indikten sonra kısa yürüme mesafesi ile Topkapı Kültür Parkı içinde bulunan müzeye giriş yapabilirsiniz.