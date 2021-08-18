POMEM başvuru şartları nelerdir, lise mezunları başvurabilir mi? Kimler POMEM başvurusu yapabilir?

POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nin kısaltmasıdır. Bu merkezler, devlete polis memuru yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. POMEM'lere alınan öğrenciler yatılı olarak polislik eğitimi alırlar ve mezun olduktan sonra polis memuru olarak atanırlar. POMEM'ler, önlisans ya da lisans mezunu olup, farklı bölümlerde eğitim görmüş kişilerin başvuruları sonucunda polislik eğitimi alarak polis memuru olarak atanması için kurulmuş okullardır. POMEM'lerde eğitim en az 4 ay olmak üzere, gerekli görülen farklı süreler boyunca verilebilmektedir. POMEM'lere kabul edilmek için gerekli koşullar şunlardır:

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak.

Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak.

Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.

Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak.

Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak.

Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak.

Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.

Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.

POMEM LİSE MEZUNU ALIYOR MU?

POMEM, Polis Meslek Yüksekokullarının aksine, lise mezunu öğrenci almamaktadır. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmüş ve sonrasında polis olmaya karar vermiş olan kişileri kabul etmektedir.

POMEM BAŞVURUSU İÇİN KPSS ŞART MI?

POMEM başvurusu için, KPSS şartı vardır. Adaylar KPSS'den, belirlenen barajın üzerinde puan almış olmaları gerekmektedir.