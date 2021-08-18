Safer ayı ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Safer ayı nedir ve ibadetleri nelerdir?

SAFER AYI NE ZAMAN? 2021

Hicrî ayların ikincisi olarak kabul görülen Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. Takvime göre, safer ayı bu yıl 8 Eylül 2021 tarihinde idrak edilmeye başlanacak.

SAFER AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ

Hicri aylardan biri olan safer ayı 8 Eylül 2021 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının başlangıç tarihi belli oldu.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI NELER YAPILIR?

Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Bu ayda çok bela ve musibetin indiğine inanılıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar Safer ayında halının altına para koyarak sonrasında bu parayı bağışlayarak 320 bin beladan kendisini korumuş olacağına inanır.

SAFER AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî'ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur'ân'da da ifâdesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi'l-Kâde ve Zi'l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri biliniyor.