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Giriş Tarihi: 18.8.2021 11:01

Sahte 200 lirayla son alışveriş ele verdi! 9.8 kilogram Bonzai ile yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sahte 200 lirayla son alışveriş ele verdi! 9.8 kilogram Bonzai ile yakalandılar

İstanbul’da sahte para ve uyuşturucu suçlarına karışan üç kişi yakalandı. 9.8 kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Kartal İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelerek sahte 200 liralık banknotla alışveriş yaptıktan sonra araçla olay yerinden uzaklaşan B.G.'yi yakaladı. Şüphelinin suç ortakları Ş.K. ve S.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9.8 kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan iki şişe aseton ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. B.G isimli şüpheli adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. S.A. isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ş.K. isimli şüpheli ise tutuklandı.

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Sahte 200 lirayla son alışveriş ele verdi! 9.8 kilogram Bonzai ile yakalandılar
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