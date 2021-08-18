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Giriş Tarihi: 18.8.2021 23:50

Sahte dolarlarla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Sahte dolarlarla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ellerinde bulunan yüzlerce sahte doları piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 570 bin lira değerinde sahte dolar ile yakalanan 4 zanlıda tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, bazı kişilerin ellerinde yüklü miktarda sahte para bulundurduğu ve bunu piyasaya sürmek için çalışmalar yaptığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili olarak teknik ve fiziki takip başlatan Jandarma ekipleri, topladıkları delil ve edindikleri bilgiler doğrultusunda, önceki gün Gebze İlçesi Balçık Mahallesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda E.B. H.H., C.A. ve A.D. yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları araç içerisinden 570 bin lira değerinde 675 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen ve sorgulamaları tamamlanan 4 zanlıda,sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

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Sahte dolarlarla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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