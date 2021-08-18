Sahte dolarlarla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, bazı kişilerin ellerinde yüklü miktarda sahte para bulundurduğu ve bunu piyasaya sürmek için çalışmalar yaptığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili olarak teknik ve fiziki takip başlatan Jandarma ekipleri, topladıkları delil ve edindikleri bilgiler doğrultusunda, önceki gün Gebze İlçesi Balçık Mahallesinde operasyon düzenledi.