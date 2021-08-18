Şanlıurfa’da 100 yıl sonra “İbibik Toygarı” görüntülendi

Şanlıurfa tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle de adından söz ettiriyor. İbibik Toygarı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde saha çalışmaları yapan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Kiraz Erciyes Yavuz tarafından görüldü. Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Şanlıurfalı doğa fotoğrafçısı Yusuf Özbey "Aslında bu türün ana dağılım alanı daha güney kesimlerdi.
Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, İsrail gibi ülkelerdi. Biz ülkemizde olduğundan hatta Şanlıurfa'da olduğundan emindik çünkü bize en yakın kaydı Suriye'nin Palmira kentiydi. 'Neden Şanlıurfa'da olmasın' diyorduk. En nihayetinde Türkiye'nin yetiştirdiği değerli akademisyenlerden Kiraz hocamız tarafından görüldü ve sağ olsun bize verdiği konum sayesinde kuşu bulup fotoğrafladık. Müthiş mutlu olduğum anlardan biriydi bu türü çekmek." diye konuştu.
"Şanlıurfa görülmesinin farklı bir boyutu vardı" diyen Özbey "Çünkü ben fotoğraf çekerken yavruyu gördüm. Genç bir yavru bireyimiz de vardı. Bu da şu demek oluyor bu kuşun ilk kez Türkiye'de üreme kaydı alınmış oluyor. Bence bu kuşun buralara kadar gelmesinin en büyük nedeni küresel ısınmadır. Zira güneyde daha kurak geçen mevsimler yüzünden bu türler daha kuzeye buralara kadar geldiler. İyiki de geldiler. Bu tür bizim için çok değerliydi" ifadelerini kullandı.