Şanlıurfa’da 100 yıl sonra “İbibik Toygarı” görüntülendi

"Şanlıurfa görülmesinin farklı bir boyutu vardı" diyen Özbey "Çünkü ben fotoğraf çekerken yavruyu gördüm. Genç bir yavru bireyimiz de vardı. Bu da şu demek oluyor bu kuşun ilk kez Türkiye'de üreme kaydı alınmış oluyor. Bence bu kuşun buralara kadar gelmesinin en büyük nedeni küresel ısınmadır. Zira güneyde daha kurak geçen mevsimler yüzünden bu türler daha kuzeye buralara kadar geldiler. İyiki de geldiler. Bu tür bizim için çok değerliydi" ifadelerini kullandı.