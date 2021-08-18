Şanlıurfa’da sokakta kalan aileye devlet sahip çıktı

Söz konusu ihbarın değerlendirilmesi amacıyla müdürlük olarak Ulu Camiye gidilmiş ve aile ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmede; Ailenin uzun zamandır Ulu Cami de kaldıkları, daha önceden annesinin evinde ikamet ettikleri, annelerinin başkası ile evlendiği, evlendiği kişinin yanlarında kalmalarına izin vermediği, kardeşlerinin de şu anda Eskişehir ve Konya'da mevsimlik işte oldukları, aralarında problem olduğu, kendisinin hurdacılık işinde çalışarak geçimini sağlamaya çalıştığı, 2 gün önce elini burktuğunu, bu nedenle çalışamadığını, maddi durumunun yetersiz olması sebebi ile ev kiralayamadığı, bu nedenle de sokakta kaldıklarını, sokakta kaldığı süre boyunca çocuklarının bez ve sütünü hayırseverler tarafından karşılandığı öğrenilmiştir.