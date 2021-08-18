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Giriş Tarihi: 18.8.2021 20:28 Son Güncelleme: 18.8.2021 20:29

Şanlıurfa’da sokakta kalan aileye devlet sahip çıktı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sokakta kalan aileye devlet sahip çıktı

Şanlıurfa’da cami avlusunda yaşayan ailenin artık başlarını sokacakları bir evi var. Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü harekete geçerek ailenin durumunu inceleme altına aldı. Ailenin herhangi bir geliri olmadığı tespit edildi. 4 kişiden oluşan aileye kira yardımı, ev eşyası ve iş bulma müjdesi verildi.

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi; "Bir ailenin kalacak yeri olmadığından dolayı Ulu Cami'de çocukları ile birlikte kaldıkları, söz konusu ailenin durumunun değerlendirilmesi ve gerekli hizmetlerin sunulması talep edilmiştir.

Söz konusu ihbarın değerlendirilmesi amacıyla müdürlük olarak Ulu Camiye gidilmiş ve aile ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmede; Ailenin uzun zamandır Ulu Cami de kaldıkları, daha önceden annesinin evinde ikamet ettikleri, annelerinin başkası ile evlendiği, evlendiği kişinin yanlarında kalmalarına izin vermediği, kardeşlerinin de şu anda Eskişehir ve Konya'da mevsimlik işte oldukları, aralarında problem olduğu, kendisinin hurdacılık işinde çalışarak geçimini sağlamaya çalıştığı, 2 gün önce elini burktuğunu, bu nedenle çalışamadığını, maddi durumunun yetersiz olması sebebi ile ev kiralayamadığı, bu nedenle de sokakta kaldıklarını, sokakta kaldığı süre boyunca çocuklarının bez ve sütünü hayırseverler tarafından karşılandığı öğrenilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda ailenin kalacak yerinin olmaması sebebi ile Merkez SYDV ile iletişime geçilerek "evsizleri konaklama" projesi kapsamında öğretmen evinde misafir olarak kalması sağlanarak acil ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmıştır.

İsa Can ve ailesinin barınacağı bir evin kiralanması ve kira giderinin SYDV tarafından karşılanması için çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca yaşadığı ekonomik sorunların giderilmesi amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri kapsamında geçici ekonomik destek sağlanması gerektiğinden bu konuda gerekli çalışmalar başlatılmış olup aile Müdürlüğümüzün yakın takibi içerisindedir.

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Şanlıurfa’da sokakta kalan aileye devlet sahip çıktı
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