"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV ile Youtube üzerinden yapılan ortak canlı yayınla şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayan şans oyunu severler "18 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (18 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;