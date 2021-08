Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de!

Rize'de meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle yeni konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) bir an önce yapılması için acele kamulaştırma kararları yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; Rize merkez ilçesi Muradiye Beldesi ile Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi ve Yenipazar Mahallesi'nde kroki ile belirlenen alanlarda bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlar, acele kamulaştırıldı. Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde kalan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi. İzmir'in Menemen ve Çiğli ilçeleri sınırlarında bulunan alan ise Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak belirlendi.