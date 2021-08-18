Sel felaketinde acı detay: "İkna edemedik" diyerek anlattı!

OPERATÖR DE MAHSUR KALDI

Cankur, selin şiddetini artırmasıyla çok korkanlar olduğunu vurgulayarak, "Sular evlere dolmaya başlayınca çok korkanlar oldu. Ben de biraz cesaret gösterip onları kurtarmaya çalıştım. Orada işimi tamamlayınca sabah saat 06.30 gibi köyden şantiyeye ulaştım tekrar. Bu sefer benim iş makinem sulara kapıldı, orada mahsur kaldık. Helikopter gelerek bizi kurtardı. Tüm yaşananların ardından şunu söylemek istiyorum. Keşke gelmeyenler de ikna olsalardı, onlar için çok üzüldüm." diye konuştu.