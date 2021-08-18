Sel felaketinin yaşandığı Sinop’tan 3 günde 578 vatandaş tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinden 15-17 Ağustos'ta 578 vatandaş ile 115 aracın feribotla tahliyesi gerçekleştirildi.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçeleriyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, selin yaraları kısa zamanda sarılmaya, ulaşım konusundaki hasarlar giderilmeye devam ediyor. 15-17 Ağustos'ta 578 vatandaş ile 115 aracın feribotla tahliyesi gerçekleştirildi.

Bölgeye havadan ve karadan yardımlar aralıksız sürerken hasar tespit çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla çalışmalar kapsamında Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 15 Ağustos'ta 46, 16 Ağustos'ta 53, 17 Ağustos'ta 16 araç olmak üzere toplam 115 araç ve 578 vatandaş bölgeden tahliye edildi.

Ayrıca balıkçı gemileri ve tırlarla ekmek, meyve suyu, su, makarna, bisküvi, çocuk bezi, bebek maması ve ıslak mendil gibi temel ihtiyaçlar Sinop-Ayancık'a ulaştırıldı.

Felaketin yaşandığı ilk gün bölgeye intikal eden Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde inceledi, tahliye seferini gerçekleştiren gemi mürettebatı ve tahliye edilen vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaismailoğlu, ulaşımı aksatan hasarların en kısa sürede giderileceğini ifade etti.

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