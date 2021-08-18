Selde hayatını kaybeden ikizlere acı veda! Selzede 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağış sonucu Ezine Çayı'nın taşmasıyla meydana gelen sel felaketinde, 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Müteahhit Mehmet Ö. tarafından 3 yıl önce yapılan apartmanda oturan Arzu-Ramazan Yücel'in ikizleri İclal ve Ecrin Yücel (12) ve babaanneleri Ayşe Yücel ile Reyhan-İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) da kayboldu. Binanın enkazında arama çalışmaları sonucu Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray ile Yücel çiftinin ikizlerinden İclal ve babaanne Ayşe Yücel'in cansız bedenine ulaşıldı.