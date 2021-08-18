Selde hayatını kaybeden ikizlere acı veda! Selzede 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağış sonucu Ezine Çayı'nın taşmasıyla meydana gelen sel felaketinde, 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Müteahhit Mehmet Ö. tarafından 3 yıl önce yapılan apartmanda oturan Arzu-Ramazan Yücel'in ikizleri İclal ve Ecrin Yücel (12) ve babaanneleri Ayşe Yücel ile Reyhan-İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) da kayboldu. Binanın enkazında arama çalışmaları sonucu Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray ile Yücel çiftinin ikizlerinden İclal ve babaanne Ayşe Yücel'in cansız bedenine ulaşıldı.
Cansız bedenine ulaşılan Kerem Ali, Ayşe Miray Özdoğan ile İclal, Ayşe Yücel'in cenazeleri İstanbul'a getirildi. İstanbul'a getirilen cenazeler için öğle namazı sonrası Eyüp Sultan Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Sanatçı Uğur Işılak yakınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkizlerini kaybeden acılı baba İzzet Özdoğan çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.