Selde ölen kuyumcunun eşi konuştu! "Altınlar uğruna öldü" demişlerdi

(Harun Akın'ın kucağındaki Ömer Tayyip Akın)

Gülten Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerini ziyaret ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüklerini de bildirerek, devletin bütün imkanlarıyla ilk günden beri sahada olduğunu belirtti.

"KEŞKE BÜTÜN SERVET GİTSEYDİ, KUYUMCU GİTSEYDİ DE OĞLUM DURSAYDI"

Anne Aysel Akın (78) ise, yapılan yalan haberlerle ilgili şunları aktardı:

"Yalan haber yazanlara Allah akıl versin. Acımız büyük, keşke bütün servet gitseydi, kuyumcu gitseydi de oğlum dursaydı. Ama nasip böyleymiş, ömür böyle bitecekmiş. Benim bir de kızım vardı o da hayatını kaybetmişti. Harun ile beraber iki olmuş oldu. Devlet herkesin arkasında, bu devlet gibi devlet yok. Ben hepsini yaşadım. Hiç böyle bir devlet gelmedi, ama kıymetini bilmemiz lazım" şeklinde konuştu.