Selde ölen kuyumcunun eşi konuştu! "Altınlar uğruna öldü" demişlerdi

Harun Akın (49), 11 Ağustos günü akşam saatlerinde başlayan ve sele dönen kuvvetli yağışın ardından Ezine Çayının taşması sonrasında emanet dolabını kilitleyip kepenki kapattığı sırada dışarı çıkamayarak sel sularında boğuldu. Akın hakkında birçok haber kaynağı ve sosyal medya üzerinden, Akın'ın dükkandaki altınları toplamak için içeri girdiği ve bu yüzden hayatını kaybettiği haberleri yapıldı. Harun Akın'ın eşi Esma Gülten Akın, yapılan haberleri yalanlayarak Harun Akın'ın kepenkleri kapatmak ve emanetlerin bulunduğu kasayı kilitlemek için içeri girdiğini ve çıkamadığını söyledi. Esma Gülten Akın, yaşadıkları anları ve eşiyle son konuşmasını SABAH'a anlattı.
(Harun Akın)
Çöken 8 katlı binanın yanındaki 10 katlı binada oturduklarını, sel gecesi saat 2'de ortanca oğlu ile uyandıklarını ve dereye bakıp uyduklarını anlatan Gülten Akın, "Sabah uyandık, kahvaltı falan yaptık. Harun olduğundan geç gitti işe. 'Çay çok yükseldi, arabayı çekelim mi' dedim. O da 'yok bir şey olmaz' dedi" ifadelerini kullandı.
(Harun Akın'ın annesi Aysel Akın soldaki, eşi Esma Gülten Akın ortadaki, Ömer Tayyip Akın kucaktaki, Rıdvan Akın sağdaki)
"DÜKKAN ÇARŞIDA OLDUĞU İÇİN BEN ORAYA KADAR TAŞKIN OLMAZ SANIYORDUM"
Yükseklere çok fazla yağmur düştüğünü, bundan dolayı 'Arabayı çekin' uyarısı yapıldığını belirten Akın, "Büyük oğluma arabayı yukarıya çekmesini söyledim. Çaydan çer çöp gelmeye başlayınca eşimi aradım 'ne yapalım' diye sordum. O da 'babanlara geç' dedi. Ama ortadaki köprüden karşıya geçmeye ben cesaret edemezdim. Ağaçlar bir anda suyla beraber yükselince çocuklarıma 'hadi evden çıkıyoruz' diye bağırdım. Zaten tomruklar ve arabalar suyla beraber önümüzden geçmeye başladı. Eşimi arayıp, 'dükkanı terk et sel geliyor' dedim. Ama dükkan çarşıda olduğu için ben oraya kadar taşkın olmaz sanıyorum. Bu yaşanan tsunami gibi bir şeydi" dedi.
"ALTINLARI ALMAK İÇİN DEĞİL KEPENKLERİ KAPATMAK İÇİN İÇERİ GİRDİ"
Çocuklar Feridun (24), Rıdvan (18) ve Ömer Tayyip'in (7) biraz daha yükseğe çıkmayı istediğini söyleyen Gülten Akın, şöyle konuştu:
"O arada Harun ile konuştuk, 'nasıl yapayım her yer su doluyor' dedi. Nasıl su olur, dükkanı terk et deyip telefonu meşgul olmasın diye kapattım. Bu olaydan 5 dakika sonra aradım ama ulaşamadım. Yandaki bulunan fırında bizimdi. İşçiler üst kata çıkarken, 'Harun abi gel' demişler. İki dakikaya geliyorum demiş. Kepenk yarıda, bu kadar taşkın olacağını kimse düşünemezdi. Daha önceki senelerde dükkanların yarılarına kadar girmiş ve mal ziyan görmüş. Kepenki kapatıp arkadaki çıkıştan fırına çıkmak istemiş. İçeri girip altınları alayımda çıkayım gibi bir şey söz konusu değil. İçeri girdikten sonra sadece başkalarının bize emanet bıraktığı altınların bulunduğu kasamız vardı, onu kilitlemiş. Başkalarının emanetleri zarar görmeden çıktı. Kilitledikten sonra kepenk indirip çıkacakken sel vurmuş, kapıyı açamadığı için içeride kalmış. Kaçması o kadar kolay ki, kapıyı açamamış kalmış orada."
(soldaki Feridun Akın, öndeki Rıdvan Akın, Harun Akın'ın kucağındaki Ömer Tayyip Akın)
"HER ŞEY GİTSEYDİ DE EŞİM KALSAYDI"
Sabah olduğunda ailecek yürüyüp dükkana gittiklerini aktaran Gülten Akın, "Babam aradı ağlıyordu, 'ne oldu baba' dedim. 'Nasıl söylenir ki böyle bir şey, zaten bitti. Dükkandaymış sabah çıkardılar' dedi. Yeğenim gece 2'de AFAD ekipleriyle beraber ulaşmaya çalışmış ama çok fazla tomruk ve kum olduğu için ulaşamamış. Kıyamet koptu, eşim gitti benim. Her şey gitseydi de eşim kalsaydı. Düzenimiz bir anda yok oldu, Bozkurt yok oldu" diye konuştu.
(Harun Akın)
"BİR İNSAN ÖLECEĞİNİ BİLE BİLE KENDİNİ MAL İÇİN BÖYLE BİR SELİN İÇİNE ATAR MI"
Haklarında yapılan yalan haberlerle ilgili olarak konuşan Gülten Akın, "Yalan haber yapanları Allah ıslah etsin. Yorum yapanlar bile, 'aç gözlülüğün sonu budur' diye yazabiliyorlar. Küçük oğlum var 7 yaşında ve sürekli babasını sorguluyor. Baban cennete gitti diyorum, 'cennete gittiyse neden gelmiyor buraya' diyor. Bir insan öleceğini bile bile kendini mal için böyle bir selin içine atar mı? Benim eşim emanete çok önem verirdi. Kendi altınları dökülmüş, saçılmış, gitmiş. O sadece emanetler orada olduğu için onları kilitlemek istemiş. Sel sonrasında eşimin yakınları altınları toplamak için dükkana gitmiş. 'Akbaba akrabalar altınlara üşüştü' şeklinde haberler yapılmış. Bu yetimlerin hakkını bırakalım mı? Borcu olabilir, emanetler vardı. Sağ olsun akrabalar yardımcı oldular. Ama akbaba akraba falan yok. 'Elinde poşet vardı, içine altın atıyordu' gibi şeyler yazmışlar. Bu kadar selin, suyun içinde elinde poşet olsa o poşet durur mu? Olayın sıcaklığıyla abisine, 'elinde poşet var mıydı' diye sorduklarında o da acısıyla 'varmış' diyor. Böyle bir şey yok normalde" ifadelerini kaydetti.
(Harun Akın'ın kucağındaki Ömer Tayyip Akın)
Gülten Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerini ziyaret ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüklerini de bildirerek, devletin bütün imkanlarıyla ilk günden beri sahada olduğunu belirtti.
"KEŞKE BÜTÜN SERVET GİTSEYDİ, KUYUMCU GİTSEYDİ DE OĞLUM DURSAYDI"
Anne Aysel Akın (78) ise, yapılan yalan haberlerle ilgili şunları aktardı:
"Yalan haber yazanlara Allah akıl versin. Acımız büyük, keşke bütün servet gitseydi, kuyumcu gitseydi de oğlum dursaydı. Ama nasip böyleymiş, ömür böyle bitecekmiş. Benim bir de kızım vardı o da hayatını kaybetmişti. Harun ile beraber iki olmuş oldu. Devlet herkesin arkasında, bu devlet gibi devlet yok. Ben hepsini yaşadım. Hiç böyle bir devlet gelmedi, ama kıymetini bilmemiz lazım" şeklinde konuştu.