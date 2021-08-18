Sibel Koçan cinayetinin faili tutuklandı

İstanbul
'da SAS Holding
'in para sevkiyatını yapan yöneticilerden Sibel Koçan
(41), Küçükbakkalköy'de 15 Haziran'da işyerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, aracın bagajındaki yaklaşık 3.3 milyon lira çalınmıştı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince olayda silahı kullandığı öne sürülen ve 15 suç kaydı olan Görkem K
. (23) ve onunla aynı evde bulunan arkadaşı Emirhan D. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Görkem K. tutuklanırken Emirhan D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Konuyla ilgili daha önce 14 kişi gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştı. Koçan'ın oturduğu rezidansın üst katında oturan ve eski eşi olan Süleyman Aydın
ise olaydan kısa bir süre sonra 32. kattan atlayarak intihar etmişti.