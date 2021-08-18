Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sibel Koçan cinayetinin faili tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.8.2021

Sibel Koçan cinayetinin faili tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sibel Koçan cinayetinin faili tutuklandı
İstanbul'da SAS Holding'in para sevkiyatını yapan yöneticilerden Sibel Koçan (41), Küçükbakkalköy'de 15 Haziran'da işyerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, aracın bagajındaki yaklaşık 3.3 milyon lira çalınmıştı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince olayda silahı kullandığı öne sürülen ve 15 suç kaydı olan Görkem K. (23) ve onunla aynı evde bulunan arkadaşı Emirhan D. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Görkem K. tutuklanırken Emirhan D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Konuyla ilgili daha önce 14 kişi gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştı. Koçan'ın oturduğu rezidansın üst katında oturan ve eski eşi olan Süleyman Aydın ise olaydan kısa bir süre sonra 32. kattan atlayarak intihar etmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sibel Koçan cinayetinin faili tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA