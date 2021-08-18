Silahlı kavgayı izlerken vurulmuştu... 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde önceki hafta Cumartesi günü akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, emekli olmasına rağmen taksi durağında bir arkadaşının yerine kahyalık yapan Turkhan Türel, genç bir grubun silahlı kavgasını izlemeye başladı. Grup arasındaki silahlı çatışmada açılan ateş sonucu 59 yaşındaki Türkhan Türel, karnına isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanmıştı. Otomobille Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Türel, tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan Türel'in, kurşunun omuriliğine isabet etmesi nedeniyle hastanede yoğun bakım ünitesinde 10 gündür tedavi görüyordu.





POLİSİN YAKALADIĞI 8 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI



Olayın ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan yaşı küçük Çağdaş G.'nin bıçakla elinden yaralanması sonucu hastaneye gittiğini belirlemişti. Buradan yola çıkan Şişli polisi, küçük yaşlardaki Ali Arda A., Şeyhmus T., Delil E.'yi hastanede, Baran Ü., Bektaş E. ve Kayrahan Sencer Ü.'yü Feriköy Polis Merkezi Amirliği'nde ve ertesi gün sabah saatlerinde ise Sertaç Ç.'yi evinde yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan yaşı küçük 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

10 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



Öte yandan vurulduğu günden bu yana hastanede tedavi gören Türkhan Türel, dün sabah saatlerinde aniden gelişen enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Yasa boğulan ailesi, cenazeyi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından teslim aınan Türel'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bilecik'e götürdü.