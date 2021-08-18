Son dakika haberi: Seri katil Hamdi Kayapınar hakkında flaş karar! Türkiye günlerce konuşmuştu...

Mahkeme salonunda izletilen güvenlik kamerası görüntülerini de izlemek istemeyen Hamdi Kayapınar, başını yerden kaldırmadı. Jandarmaların başını yerden kaldırması için yüzüne dokunduğu seri katil, "Vurmayın" diyerek yeniden yere kapandı ve tekrar ağlamaya başladı. Hamdi Kayapınar, 11 Şubat 2019'da görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatı Kayapınar'a verilen cezanın yüksek olduğu ve cezai indirim yapılması gerektiği ve eksik soruşturma yürütüldüğü, müştekinin avukatları da sanığa verilen cezanın az olduğu gerekçesiyle yerel mahkeme ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz ederek, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, seri katil Kayapınar hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurularının esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de bir eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Böylece, Hamdi Kayapınar'ın cezası onanmış oldu. Ceza dairesi tarafından verilen kararın, oy birliği ile alındığı belirtildi.