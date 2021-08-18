İş Bankası müşterileri gece saat 00:20 sularında internet şubesine erişim sağlamaya çalıştıklarında mobil cihaz üzerinden giriş yapamayınca sosyal medya hesapları üzerinden soruna ilişkin paylaşımlar yapmaya başladı. İş Bankası internet şubesi erişim sorunu ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyenler ise İş Bankası İnternet şubesi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor, ne zaman düzelir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

İŞ BANKASI İNTERNET ŞUBESİ ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR, NE ZAMAN DÜZELİR?

İş Bankası İnternet şubesi erişim sorunu ile ilgili detaylar şöyle;