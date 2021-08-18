İş Bankası müşterileri gece saat 00:20 sularında internet şubesine erişim sağlamaya çalıştıklarında mobil cihaz üzerinden giriş yapamayınca sosyal medya hesapları üzerinden soruna ilişkin paylaşımlar yapmaya başladı. İş Bankası internet şubesi erişim sorunu ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyenler ise İş Bankası İnternet şubesi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor, ne zaman düzelir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
İş Bankası İnternet şubesi erişim sorunu ile ilgili detaylar şöyle;
Yaşanan erişim sorununa ilişkin Banka tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun nedeniyle ilgili bir bilgi de henüz bulunmuyor. Resmi açıklama gelmesi halinde tüm detaylarıyla burada yer alacak.