İSKİ planlı su kesintisi listesi ile tam 7 ilçe için uyarı verdi. 18 Ağustos Çarşamba bu akşam belirtilen saatte başlayacak olan kesintinin 11 saat süreceği bildirildi. Bu noktada ise "Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde ikamet etmekte olan vatandaşlar kesintiyle ilgili detayları merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre; kesinti bu akşam 22.00'da başlayacak. Peki, Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek, su kesintisi saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte İSKİ duyurusunun detayları...
7 İLÇEYE SU KESİNTİSİ UYARISI!
İstanbul'da Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de İSKİ'nin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı açıklandı. İSKİ'nin açıklamasında, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos İkitelli'de 2.200 mm çapındaki içme suyu hattı üzerinde yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Açıklamada,
"18 Ağustos Çarşamba 22.00 ile 19 Ağustos Perşembe 09.00 arasında, 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'ye su verilemeyecek. Arnavutköy'de Yeşilbayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy; Çatalca'da Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali; Esenyurt'ta Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent; Eyüpsultan'da İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı; Başakşehir'de Bahçeşehir 1. ve 2. kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp; Avcılar'da Cihangir, Merkez, Tahtakale, Yeşilkent, E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule; Küçükçekmece'de Yarımburgaz mahallelerinde kesinti yaşanacak."
denildi.