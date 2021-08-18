Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftanın 3 gününde yapılan canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (17 Ağustos 2021 Salı) belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyenler "MPİ 17 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Milli Piyango Online aracılığıyla 17 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;