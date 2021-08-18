Topkapı Sarayı’na toplu ulaşım ile nasıl gidilir? Topkapı Sarayı nerede?

Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilmiş ve 380 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine ev sahipliği yapılmıştır. Ancak Dolmabahçe Sarayı ile birlikte padişahlar ikametgah yerini Topkapı Sarayı'ndan taşıyarak yönetimi de Dolmabahçe Sarayı'nda devam ettirmiştir. Topkapı Sarayı müze olarak ilk kez Sultan Abdülmecit tarafından halka kapılarını açmıştır. Topkapı Sarayı'nın tamamen müze olarak kullanılması ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Ekim 1924 tarihinde verilen kararla resmileşmiştir.

TOPKAPI SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Merkezi konumu ile İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Sultanahmet'te bulunan Topkapı Sarayı'na ulaşım oldukça kolay bir şekilde gerçekleşir. Sultanahmet'e nasıl giderim sorusunun cevabı için hem tramvay hem otobüs hem de vapuru tercih edebilirsiniz. Tramvayı tercih etmek isteyenler Kabataş- Bağcılar hattını kullanabilirler. Bu hat üzerinde Sultanahmet durağından inerek Topkapı Sarayı'na kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Anadolu Yakası'ndan Topkapı'nı ziyaret edecekseniz Beşiktaş'a ya da Eminönü'ne giden vapurlara binerek burada tramvay hattı ile ulaşımı sağlayabilirsiniz.

TOPKAPI SARAYI NEREDE?

Topkapı Sarayı İstanbul'un Fatih ilçesindeki *Sultanahmet semtinde bulunmaktadır.

TOPKAPI SARAYI'NA MARMARAY İLE NASIL GİDİLİR?

Topkapı Sarayı'na Marmaray ile ulaşım için Zeytinburnu, Bakırköy, Yeşilköy ve Yenikapı duraklarını Avrupa Yakası'nda gelen ziyaretçiler tercih edebilir. Yenikapı Marmaray durağından indikten sonra Aksaray'a metro ile giderek Kabataş'a giden tramvay hattı ile Sultanahmet'e geçebilirsiniz.

TOPKAPI SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ?

Topkapı Sarayı'ndaki girişler farklı şekilde ücretlendirilmiştir. Harem ve Aya İrini olmak üzere iki farklı bölümü olan Topkapı Sarayı'nda Harem Bölgesi için giriş ücreti 25 TL, Aya İrini için giriş bileti ise 20 TL'dir. Müzenin giriş ücreti ise 35 TL'dir. Müze kartı uygulamasının geçerli olduğu Topkapı Sarayı'na basın kartı sahipleri, 18 yaş altı, 65 yaş üstü, gazi ve şehir çocukları – eşleri ücretsiz olarak giriş hakkına sahiptirler.