Türk askeri sayesinde yurda dönebildik





ANKARA HER TÜR İHTİMALE HAZIRLIKLIYDI

Afganistan'da yabancıların durumu merak konusu oldu. Türkiye, ülkede kalan bin 500 civarındaki vatandaşının güvenliğini sağlamak için süreci yakından takip ederek tüm taraflarla gerekli teması kurdu.