Tüyleri diken diken eden paylaşım

Tarihler 28 Temmuz'u gösterdiğinde 112 Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar yürekleri ağza getirdi. Saat 12:05'i gösterdiğinde ekipler, Manavgat ilçesi Salur Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına 13 dakika gibi çok kısa bir sürede ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı. Yangının başladığı andaki %10'lara düşmüş olan hava nemi, 37C ye çıkan yüksek sıcaklıkta, saatteki hızı 50 km'nin üzerine çıkan kuvvetli rüzgâr (Poyraz) sebebi ile yangının kontrol altına alınmasında çok büyük zorluklar yaşandı.

AYNI ANDA BİR ÇOK İLDE

Tehlikenin boyutu giderek artarken kısa sürede bölgeye çok sayıda yangın helikopteri, uçaklar ve arazözler sevk edildi. Ateşin adamları olanca güçleriyle yangınla mücadele ederken diğer illerde de aynı anda yangınlar çıktı. Mersin ve Adana'da başlayan yangınlara Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş Gazipaşa ve Alanya'daki yangınlar eklendi.