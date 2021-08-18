Tüyleri diken diken eden paylaşım

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 28 Temmuz 'da başlayan tarihin en büyük orman yangınında yaşananları üç dakikalık bir video ile özetledi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin anlatımıyla yaşanan felaketin paylaşıldığı video kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. Dikici'nin "35 yıldır beraber yaşadığım bir şeyin zarar görmesini engellemek. Yıllarca emek harcamışsın, bir şey haline getirmişsin. Orası gözlerinin önünde yok olmaya başlıyor. Bunu bir şekilde engellemen lazım" sözleri izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
Tarihler 28 Temmuz'u gösterdiğinde 112 Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar yürekleri ağza getirdi. Saat 12:05'i gösterdiğinde ekipler, Manavgat ilçesi Salur Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına 13 dakika gibi çok kısa bir sürede ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı. Yangının başladığı andaki %10'lara düşmüş olan hava nemi, 37C ye çıkan yüksek sıcaklıkta, saatteki hızı 50 km'nin üzerine çıkan kuvvetli rüzgâr (Poyraz) sebebi ile yangının kontrol altına alınmasında çok büyük zorluklar yaşandı.
AYNI ANDA BİR ÇOK İLDE
Tehlikenin boyutu giderek artarken kısa sürede bölgeye çok sayıda yangın helikopteri, uçaklar ve arazözler sevk edildi. Ateşin adamları olanca güçleriyle yangınla mücadele ederken diğer illerde de aynı anda yangınlar çıktı. Mersin ve Adana'da başlayan yangınlara Antalya'nın Akseki, Gündoğmuş Gazipaşa ve Alanya'daki yangınlar eklendi.
1000 PERSONEL KATILDI
12 günde sadece Antalya'da 24 orman yangını çıkarken ekipler, gece gündüz demeden mücadele vererek yangını kontrol altına almayı başardı. Yangınlarda 7 uçak, 21 Helikopter, 293 Arazöz ve diğer kurumlardan yangınla mücadeleye katılan iş makinaları ile birlikte yüzün üstünde iş makinası ve yaklaşık bin personelimiz görev yaptı.
3 DAKİKA İLE O ANLARI ÖZETLEDİ
Orman Genel Müdürlüğü yaşanan felaketin boyutunu ve ateşin adamlarının mücadelesini gözler önüne sermek için bir video hazırladı. 3 dakikalık videoda Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaşadıkları acıyı anlattı. Dikici video da " 28 inden önce olası yangınlara karşı talimat verdik. Bütün işletmeleri sık sık arıyorum. İstiyoruz ki herkes ekibinin başında olsun. Çoğumuz eve gitmiyoruz, işetmelerde sabahlıyoruz. Sırf yangına çabuk müdahale edelim, çabuk söndürelim. diye " dedi.
GECE İHBAR ALDIK
Manavgat Yeniköy'ün üstünde bir yangın ihbarı aldıklarını söyleyen Müdür Dikici, "Helikoptere bindik ve devam ettik. Antalya'dan yangının ihbarını aldığımız onuncu dakikada yangın gözükmeye başladı. Aşağıdan gelen arazözlerle köy yanmasın diye tedbir almaya başladık. Akşamüstü yangını biz tamamen söndüremesek de belli bir seviyede kontrol altına almayı başardık. Hüyü Kulesi'ne çıktık, Genel Müdürüz Bekir Karacabey ile birlikte. Saat 00:05' de bir ihbar daha geldi. Kepez Beleni'de bir yerde yangın var dediler. Akseki'deki ekipleri hemen yönlendirdik. Bir saat demeden Kepez Beleni'nin üstündeki Oymapınar Manavgat Barajı'nın üstündeki sırtta yangın gözüktü. Bu sefer bütün gücümüzle oraya yüklenmeye başladık. Çok büyük yerleşim alanları var, köyler var. Saat artık sabaha karşı 4 gibi Manavgat'ın üstüne kadar geldi yangın. 4 saatte geldiği mesafe kuş uçuşu 9-10 kilometreden fazla. Hava şartları inanılmaz kötü. Sabah helikoptere bindiğimizde pilotların ölçtüğü rüzgar 44 knotun üzerindeydi. Türbülanstan yangının çıktığı yere yanaşamadık. Bu sefer köyleri, yerleşim alanlarını kurtarmanın derdine düştük. Bir de gündüz üstüne Gündoğmuş'ta yangın başladı. Alanya tarafına yönelince artık yangın 3'e çıktı. Biz 3'e bölünmek zorunda kaldık. Mecburen arazöz, helikopter ve uçaklardan yönlendirdik. İkinci çıkan yangın ikinci günün akşamında birinci çıkan yangına ulaştı." dedi.
"ONLAR BİZİM CANIMIZ KANIMIZ"
Bu 35 yıldır birlikte yaşadığın bir şeyin zarar görmesini engellemek gibi bir şey bizim için diyen Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Yıllarca emek harcamışsın, bir şey haline getirmişsin. Orası gözlerinin önünde yok olmaya başlıyor. Bunu bir şekilde engellemen lazım. 2 tane şehit vermişiz, bu herkese yayılıyor. İnsanları yine de motivede tutup 13 gün boyunca yangınla mücadele ettiler. Kolay değil o iki kişi bizim canımız, kanımız. Her şeyimiz. Bizi sanıyorlar ki sadece bu yangınla uğraştık. Biz o yangında belki de Antalya içinde 8-10 yangınla daha uğraştık." dedi.
"80 MİLYONUN HAKKI VAR"
"O yangınların içinde kalan bir çok arkadaşımız oldu" diyen Dikici, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Onları kurtarmak için yoğun gayretler gösterdik. Bir kardeşimiz 'Ben buradan çekilmem. 80 milyonun hakkı var' diyor. Bu ayrı bir şey, bu bir inanmışlık. Ama Allah'a şükürler olsun. Bir neticeye geldik. Önce sahayı temizleyeceğiz. Daha sonra ağaçlandırmasına başlayacağız. Alan büyük mü büyük. Ama üstesinden geleceğiz. Yapacak birşey yok bu bizim işimiz. Tekrar ağaçlandırmaya hazır hale getirip dikeceğiz. Bizim için üzülen, bizim için dua eden herkesten Allah razı olsun, onlara minnettarız. Cenab-ı Allah bir daha ülkeize böyle felaketler göstermesin"