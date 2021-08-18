Ünlü yazarın ağabeyi, kardeşine otopsi istedi

MERHUM tarihçi ve araştırmacı yazar Ali Narçin
'in (68) ağabeyi İbrahim Narçin, geçen 24 Ocak'ta kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde ölüm raporunda "doğal ölüm" gösterilen kardeşine otopsi yapılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma açarken, Narçin, "Kardeşimin ölümünden sonra telefonunu inceledim. Kardeşimin İran
asıllı biri ile ilişkisi varmış. Bu durumu Ali'nin arkadaşı Mehri'ye sordum. Mehri bana, Fataneh isimli bir kadın olduğunu, bu kadının kardeşimi dolandırmaya çalıştığını söyledi. Bu nedenle çalışma izni iptal edilmiş ama kadın halen kaçak olarak Türkiye
'de çalışıyormuş. Bunları duyduktan sonra kardeşimin evindeki nakit para ve antika gibi yüksek tarihi eserlerin çalındığını gördüm. Kardeşim zaten şeker hastasıydı. Kardeşimin dolandırılmaya çalışıldığını öğrenince aklıma kuşku düştü. Çünkü Ali'nin başka bir hastalığı yoktu. Ölüm nedeni bile kesin değil" dedi.