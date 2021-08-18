Ünlü yazarın ağabeyinden şok iddia! kardeşime otopsi yapılsın

'DOLANDIRMAYA ÇALIŞANLAR ÖLDÜRMÜŞLER' İDDİASI

İbrahim Narçin, 'Kardeşimin ölümünden sonra telefonunu inceledim. Kardeşimin İran asıllı biri ile ilişkisi varmış. Bu durumu Ali'nin arkadaşı Mehri'ye sordum. Mehri bana, Fataneh isimli bir kadın olduğunu, bu kadının kardeşimi dolandırmaya çalıştığı söyledi. Bu nedenle çalışma izni iptal edilmiş ama kadın halen kaçak olarak Türkiye'de çalışıyormuş. Bunları duyduktan sonra kardeşimin evindeki nakit para ve antika gibi yüksek tarihi eserlerin çalındığını gördüm. Kardeşim zaten şeker hastasıydı. Kardeşimin dolandırılmaya çalıştığını öğrenince aklıma kuşku düştü. Çünkü Ali'nin başka bir hastalığı yoktu. Ölüm nedeni bile kesin değil' diye konuştu.