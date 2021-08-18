Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu öldürülmüştü: Davada şok sözler: O ana kadar…

SEGBİS İLE KATILDI

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesi görüldü. Duruşmaya şüpheli Mustafa Öztürk SEGBİS sistemiyle katılırken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'BENİ DE ÖLDÜRECEKTİ, VÜCUDUMDA HALA KURŞUN VAR'

Duruşmadaki beyanında müşteki Osman Özgölet, sanık Mustafa Öztürk'ün firmayla ilgili bilgi almaya çalıştığını belirterek 'Alandaki işletmeler hakkında bilgi almaya çalıştı. Satışla ilgili ithamlarda bulundu. Olay günü sanık alana geldi. Sanığı maktulle birlikte ofise giderken gördük. Olayı tam net hatırlamıyorum ama Ömer Bey koluma doğru düştü. Ben toplamda 3 operasyon geçirdim ama hala vücudumun bazı yerlerinde kurşun var.' dedi. Sanığın kendisini de öldürmeye çalıştığını söyleyen Özgelet, 'Ben yere düştükten sonra tekrardan bana ateş edildi. Yanlışlıkla yapılan bir şey değildi. Hedef gözeterek ateş etti çünkü kurşunlar başıma geldi.' şeklinde konuştu.