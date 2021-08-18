Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu öldürülmüştü: Davada şok sözler: O ana kadar…

Çekmeköy'de Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde 9 Mart 2021 tarihinde çıkan silahlı kavgada iddiaya göre aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Alacak verecek davasından kaynaklı yaşandığı iddia edilen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şüpheli Mustafa Öztürk'ün 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken 'Kasten öldürme' suçundan da müebbet hapsi ve 4 kişiye karşı işlediği 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 60 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
Ayrıca iddianamede şüpheli Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken Satılmış Güneş'in ve Mehmet Güneş'in de 'Tasarlayarak öldürme suçuna yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.
SEGBİS İLE KATILDI
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesi görüldü. Duruşmaya şüpheli Mustafa Öztürk SEGBİS sistemiyle katılırken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
'BENİ DE ÖLDÜRECEKTİ, VÜCUDUMDA HALA KURŞUN VAR'
Duruşmadaki beyanında müşteki Osman Özgölet, sanık Mustafa Öztürk'ün firmayla ilgili bilgi almaya çalıştığını belirterek 'Alandaki işletmeler hakkında bilgi almaya çalıştı. Satışla ilgili ithamlarda bulundu. Olay günü sanık alana geldi. Sanığı maktulle birlikte ofise giderken gördük. Olayı tam net hatırlamıyorum ama Ömer Bey koluma doğru düştü. Ben toplamda 3 operasyon geçirdim ama hala vücudumun bazı yerlerinde kurşun var.' dedi. Sanığın kendisini de öldürmeye çalıştığını söyleyen Özgelet, 'Ben yere düştükten sonra tekrardan bana ateş edildi. Yanlışlıkla yapılan bir şey değildi. Hedef gözeterek ateş etti çünkü kurşunlar başıma geldi.' şeklinde konuştu.
SANIK 1 HAFTA ÖNCE OLAY YERİNE GİTMİŞ
Sanık avukatının kendisine sanıkla aralarında alacak verecek meselesi olup olmadığını sorması üzerine müşteki Osman Özgelet, 'Benim sanıkla aramda alacak verecek yoktur. Olaydan 1 hafta önce iş yerime gelerek 'buraları satıyormuşsun' şeklinde söylemi olmuştu. Ben de bir bilgim olmadığını, muhasebeci olarak çalıştığımı ve içerdeki işlerle ilgilendiğimi söyledim. Olay günü sanık önce Salih Memişoğlu'na ateş etti, sonra sönüp Ömer Faruk Zengin ve bana ateş etti. Sanığa müdahale eden kimse de olmadı.' ifadelerini kullandı.
'SON EL ATEŞ EDENE KADAR SALİH BEY HAYATTAYDI'
Dosyada tanık olarak adı geçen Ö.F.Ç. ise duruşmada Salih Memişoğlu'nun yanında çalıştığını söyleyerek 'Olay günü Salih Bey ve sanık ofise geçtiler. Onlara çay servis edip geri döndüm. Sanık daha sonra silahını çekerek Salih Bey'in göğsüne 1 el ateş etti. Ömer ve Osman Özgölet'e ateş etti. Osman'a yaklaşık 4-5 el ateş etti. Ben kendimi dışarı attım. Ancak camdan gördüğüm kadarıyla sanık Salih Bey'in kafasına 1 el daha ateş etti. Son el ateş etmeyene kadar Salih Bey hayattaydı. Sonrasında sanık uzaklaşarak gitti. Olayın öncesinde ikisi de çok sakindi.' dedi.
'BABAMLA ARASINDA ALACAK VERECEK YOKTU'
Müşteki Burak Oğuzhan Memişoğlu tesislerinde hiç silah olmadığını, babası Salih Memişoğlu'nun ruhsatlı silahı olduğunu ancak 6 aydır üstünde taşımadığını ve sanıkla babası arasında alacak verecek meselesi olmadığını belirtti.
'ÖBÜR DÜNYADA İKİ ELİM YAKASINDA'
Müşteki Fatma Rukiye Zengin ise 'Türk adaletine güveniyorum. Öbür dünyada iki elim yakasındadır. Yetim bıraktıklarının ahı üzerinde olsun.' sözlerini sarfetti.