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Giriş Tarihi: 18.8.2021 09:24

Ustaları kıskandıracak ödüllü aşure tarifi: Nefis ve lezzetli aşure nasıl yapılır?

Ustaları kıskandıracak ödüllü aşure tarifi: Nefis ve lezzetli aşure nasıl yapılır?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, bugün idrak edilecek. Birlik ve beraberliğin simgesi olan aşurenin yapıldığı bu değerli günde, en lezzetli, nefis ve ödüllü aşure tarifi de araştırılmaya başlandı. Nefis ve ödüllü aşure tarifi ile mutfaklardan yayılan kokular eşliğinde, eşe, dosta, komşulara ve çevreye aşureler dağıtılacak. Peki, nefis ve lezzetli aşure nasıl yapılır? İşte, ustaları kıskandıracak ödüllü aşure tarifi

Aşure tarifi, günün en çok araştırılan konuları arasında öne çıkıyor. Zira, muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü bugün idrak ediliyor. Aşure Günü, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliği ifade eder. Bu yüzden de bunun simgesi olarak aşure yapılır. Bu noktada, lezzetli ve ödüllü aşure tarifi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, en lezzetli ve nefis aşure nasıl yapılır? İşte, klasik ve ustaları kıskandıracak ödüllü aşure tarifi

AŞURE NASIL YAPILIR?

Muharrem ayının vazgeçilmez gelenekleri arasında aşure yapılışı ilk sırada gelirken aşure tarifi şöyle;

Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.

AŞURE TARİFİ

Aşurenin bir çok tarifi ve çeşidi bulunuyor. Aşureyi pişirmek için de önceden hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Tanınmış şeflerden Emine Beder'in aşure tarifini sizler için seçtik.

AŞURE MALZEMELERİ

  • 1,5 Su bardağı Aşurelik Buğday
  • 1/2 Su bardağı Nohut
  • 1/2 Su bardağı Kuru Fasulye
  • 1/2 Su bardağı Kuru üzüm
  • 8 Adet Kuru İncir
  • 1 Orta Boy Havuç
  • 13 Adet Kuru Kayısı
  • 1 Su bardağı Fındık
  • 2 Su bardağı Şeker
  • 2 Yemek Kaşığı Nişasta
  • 1 Adet Portakal Kabuğu Rendesi
  • 1 Su bardağı Yer Fıstığı
  • 1 Tutam Tarçın
  • 1 Miktar Gül Suyu
  • 1 Tutam Nar Taneleri
  • 2 Orta Boy Elma
  • 1 Orta Boy Portakal
  • 1 Adet Portakal Kabuğu

AŞURENİN PİŞİRİLMESİ

- Bir gün önce ıslatılan nohut ve fasulyelerin ıslatma sularını süzüp basınçlı bir tencerede üzerlerini 2 parmak aşaçak kadar soğuk su ilave ederek ayrı ayrı haşlayalım

- Buğdayları basınçlı bir tencerede üzerini 4 parmak aşacak kadar sıcak su ile iyice yumuşayana dek haşlayalım

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Ustaları kıskandıracak ödüllü aşure tarifi: Nefis ve lezzetli aşure nasıl yapılır?
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