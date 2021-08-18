Ustaları kıskandıracak ödüllü aşure tarifi: Nefis ve lezzetli aşure nasıl yapılır?

Aşure tarifi, günün en çok araştırılan konuları arasında öne çıkıyor. Zira, muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü bugün idrak ediliyor. Aşure Günü, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliği ifade eder. Bu yüzden de bunun simgesi olarak aşure yapılır. Bu noktada, lezzetli ve ödüllü aşure tarifi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, en lezzetli ve nefis aşure nasıl yapılır? İşte, klasik ve ustaları kıskandıracak ödüllü aşure tarifi
Muharrem ayının vazgeçilmez gelenekleri arasında aşure yapılışı ilk sırada gelirken aşure tarifi şöyle;
Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.
Aşurenin bir çok tarifi ve çeşidi bulunuyor. Aşureyi pişirmek için de önceden hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Tanınmış şeflerden Emine Beder'in aşure tarifini sizler için seçtik.
- Bir gün önce ıslatılan nohut ve fasulyelerin ıslatma sularını süzüp basınçlı bir tencerede üzerlerini 2 parmak aşaçak kadar soğuk su ilave ederek ayrı ayrı haşlayalım
- Buğdayları basınçlı bir tencerede üzerini 4 parmak aşacak kadar sıcak su ile iyice yumuşayana dek haşlayalım