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Giriş Tarihi: 18.8.2021 17:34

Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan araması olan 72 yıl 9 ay hapis cezası olan 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 10 – 17 Ağustos tarihleri arasında Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 41 dosyadan 72 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, 104 bin 900 TL adli para cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı
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