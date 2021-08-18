Van’da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı

Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 10 – 17 Ağustos tarihleri arasında Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 41 dosyadan 72 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, 104 bin 900 TL adli para cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 38 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.