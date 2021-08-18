Yangın şehidi Şahin Akdemir için çeşme yapıldı





Beyoğlu Belediyesi tarafından, Şahin Akdemir'in anısının yaşatılması amacıyla Beyoğlu'nun en yoğun semtlerinden olan Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde bir hayrat çeşmesi yapıldı. Dualarla açılan hayrat Çeşmesinin açılışına Şahin Akdemir'in babası Durali Akdemir küçük kardeşi Baykal Akdemir, Eski Bakan ve Ak Parti MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, Beyoğlu Belediye Başkanı, Haydar ali Yıldız ile siyasi parti temsilcileri ve üzerlerine Şahin Akdemir posterli tişört giymiş gençler katıldı. Kuranı Kerim okunmasının ardından hayrat çeşmesi dualarla açıldı.

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yangında görevi başındaki itfaiye görevlilerine su taşırken şehit olan Şahin Akdemir bizim değerimizdir. Yeşil vatan için mücadele eden ve bu uğurda şehit olan Şahin Akdemir'in anısına bu hayrat çeşmesini yaptırmaktan dolayı büyük gurur ve onur duyuyorum. Yeşil vatan için canını veren Şahin Akdemir bu hayrat çeşmesi ile su içenler tarafından hatırlanacak ve ne kadar kutsal bir görev uğruna hayatını verdiği anlaşılacaktır. Bu vatan için ölen Eren Bülbül, Ömer Halis Demir gibi değerlerimiz olduğu sürece bu vatana kimse zarar veremeyecektir" dedi.