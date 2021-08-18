Yangın şehidi Şahin Akdemir için çeşme yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir anısı yapılan hayrat çeşmesi ile yaşatılacak.
Beyoğlu Belediyesi tarafından, Şahin Akdemir'in anısının yaşatılması amacıyla Beyoğlu'nun en yoğun semtlerinden olan Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde bir hayrat çeşmesi yapıldı. Dualarla açılan hayrat Çeşmesinin açılışına Şahin Akdemir'in babası Durali Akdemir küçük kardeşi Baykal Akdemir, Eski Bakan ve Ak Parti MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, Beyoğlu Belediye Başkanı, Haydar ali Yıldız ile siyasi parti temsilcileri ve üzerlerine Şahin Akdemir posterli tişört giymiş gençler katıldı. Kuranı Kerim okunmasının ardından hayrat çeşmesi dualarla açıldı.
Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Yangında görevi başındaki itfaiye görevlilerine su taşırken şehit olan Şahin Akdemir bizim değerimizdir. Yeşil vatan için mücadele eden ve bu uğurda şehit olan Şahin Akdemir'in anısına bu hayrat çeşmesini yaptırmaktan dolayı büyük gurur ve onur duyuyorum. Yeşil vatan için canını veren Şahin Akdemir bu hayrat çeşmesi ile su içenler tarafından hatırlanacak ve ne kadar kutsal bir görev uğruna hayatını verdiği anlaşılacaktır. Bu vatan için ölen Eren Bülbül, Ömer Halis Demir gibi değerlerimiz olduğu sürece bu vatana kimse zarar veremeyecektir" dedi.
Oğlunun adına çeşme yapılmasından gurur ve onur duyduğunu belirten baba Durali Akdemir, "Oğlum bu vatan için yeşil hayat için canını feda etti. Onunla onur ve gurur duyuyorum. Adına bir çeşme yapılmasından dolayı mutluyum. Benim oğlum gibi vatanı için canını göz kırpmadan feda edecek gençler nedeniyle ülkemizin bileğini hiç kimse bükemeyecektir. Oğlumun yeşil vatan için şehit olmasından da gurur duyuyorum" dedi.
Küçük kardeşi Baykal Akdemir ise, Abimin orman yangınında verdiği mücadeleden dolayı hayatını kaybetmesi bizi çok gururlandırdı. Ben orada değildim. Olsaydım bende gözümü kırpmadan ormanların söndürülmesi için abim gibi mücadelemi verirdim. Biz vatan ve bayrak için yaşıyoruz" dedi.
Açılışa katılan Fatma Betül Sayan Kaya ise, Orman yangınlarında mücadele veren vatandaşların canı bahasına mücadele etmeleri bu vatanın her karış toprağının kutsal olduğunu göstermektedir. Oğlu itfaiye erlerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in babası Ali Akdemir'in oğlunu kaybetmesine rağmen yardıma devam ettiğini gördüğümde gözlerim yaşarmıştı. Yeşil vatanı kurtarmak için canlarını kaybedenlerin adlarının yaşatılması çok anlamlı" dedi.
Şahin Akdemir anısına açılışı yapılan hayrat çeşmesi'nin hemen yanına da mücadelenin ne için yapıldığının anlatılması için göknar çam ağacı dikildi.