CHP’de işler karıştı: Belediye başkanı genel merkeze rest çekti

"ADALETSİZ VE HUKUKA AYKIRI"

Cengiz Ünüvar'ın hak, hukuk ve adalete aykırı bir şekilde, savunması bile alınmadan partiden ihraç edildiğinin altını çizen Başkan Gökhan , "Oh ne güzel. "Rebiye Ünüvar istifa etsin" diyorlar. Neden edecekmiş? Sebep ne? Gerekçeleri ne? Yolsuzluğu mu var? Vatandaş şikâyeti mi var? Böyle bir şey yok. Rebiye Ünüvar hakkında parti içi çekişmeler dışında hiç bir şikâyet duymadım" diye konuştu.

GENEL MERKEZE GÖNDERME YAPTI

"Belediye'de istedikleri gibi at oynatmayanlar Rebiye Ünüvar'ı şikâyet ediyor" diyen Başkan Gökhan, "Ünüvar'ın eşi üzerinden duygularıyla oynayalım diyerek istifaya zorluyorlar. Belediye Başkan yardımcılarının atamasını yapan benim. Atarım, alırım. Bu kadar. Hiç kimse beklenti içerisine girmesin. Önümüzdeki süreçte bu arkadaşlara çok ihtiyacım var. Gizli saklı imalarla yıldırmak isteyenler, duygularıyla oynamak isteyenler var. Hiç kimse beklemesin. Parti üyeleri, partide görev bekleyenler, bir umut içerisinde olanlar yorum yapacaklarına, kamuoyunda algı oluşturmaya çalışacaklarına partimizin çıkarları için hareket etsinler. Kalkıp Belediye Başkanımızla uğraşmalarının hiç bir anlamı yoktur. Çünkü bir geçerliliği yoktur." diye konuştu.

ÖN SEÇİM VURGUSU

"Bizleri ancak bu görevden Çanakkale halkı uzaklaştırabilir" diyerek genel merkeze gönderme yapan Başkan Gökhan; "Biz burada son seçimlerde tüm üyelerin katıldığı ön seçimle aday olduk ve ön seçimden çıktık. Rebiye hanım en çok ona muhalefet olan varken birinci çıktı. Bunu herkes biliyor. Bende birinci çıktım ve Çanakkale halkının huzuruna Belediye Başkanı adayı olarak çıktık ve kazandık. Yani ben şunu demek istiyorum. Biz onun bunun desteğine, onun bunun talebine değil, Çanakkale halkı ne diyor ona bakarız. Yukarıdan atamayla, onun bunun lafıyla biz görev almayız, göreve de gelmeyiz. Örgütün onayı, Çanakkale halkının oluruyla biz göreve geliriz. Çünkü bize başarıya götüren örgütümüzdür. Bundan sonraki her seçimde varsak örgütün önünden geçeceksek varız." dedi.